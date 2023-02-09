مواطنة تروي تفاصيل صادمة لنجاتها من زلزال تركيا

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روت مواطنة تفاصيل نجاتها من الزلزال المدمر الذي وقع فجر الاثنين الماضي، حيث كانت متواجدة بالمنزل في مدينة غازي عنتاب وقت حدوث الزلزال.
فيديو | مواطنة سعودية في تركيا تروي لـ #الإخبارية تفاصيل نجاتها من الهزة الأرضية #نشرة_النهار pic.twitter.com/0Ado8ce6WUقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023
وقالت المواطنة في لقائها ببرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، إن الهزات كانت مرعبة وقوية جدًا، دفعتهم للخروج إلى الشوارع ومنها توجهوا للمساجد للاحتماء بها، واضطروا في اليوم الثاني للذهاب إلى منزل أخت زوجها لأنها بالدور الأرضي لكونه أكثر أمانًا لهم.
ووصفت ما حدث يوم الزلزال بـ المرعب، حيث خشت العودة لمنزلها لأنها تقطن في الدور الرابع، لافتة إلى أنه وقت حدوث الهزة تدمر كل شيء بالمنزل.
وأضافت أنهما كان معهما طعام من بيت منزل أخت زوجها، ولكنهما عانا من نقص المياه فلم تكن متوفرة في الماركات فجميع الرفوف كانت خالية في اليوم الأول.
يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثًا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.
وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّرًا آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون “الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى التي تم الإعلان عنها.