مواطنة تقدم عرضًا مثيرًا بالزلاجة المائية في يوم التأسيس

شاركت مواطنة بتقديم عرض استعراضي مثير وسط البحر، احتفالًا بيوم التأسيس.

وبين مقطع فيديو متداول الفتاة وهي وسط البحر وتستعرض بركوب الزلاجة المائية الطائرة، مٌمسكة بالعلم الخاص بالاحتفال بيوم التأسيس والألعاب النارية.

يوم التأسيس

وتحتفل المملكة، بذكرى يوم التأسيس بعدد من الفعاليات الشعبية والرسمية وسط أجواء سعيدة ومبهجة.