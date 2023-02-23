مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل أمام لايبزيج مواطنة تقدم عرضًا مثيرًا بالزلاجة المائية في يوم التأسيس أحلام تتألق بالزي السعودي في يوم التأسيس غرامة 1500 درهم لسيدة هددت شخصًا وسبته عبر واتساب موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن القنوات الناقلة لـ مباراة الشباب والدحيل لحظة سقوط شاب من فوق جواده أثناء الاحتفال بيوم التأسيس هزتان أرضيتان قبالة السواحل اللبنانية تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي محتال يحاول الاستيلاء على أموال مواطن من بنك شهير والأخير يكشفه
شاركت مواطنة بتقديم عرض استعراضي مثير وسط البحر، احتفالًا بيوم التأسيس.
وبين مقطع فيديو متداول الفتاة وهي وسط البحر وتستعرض بركوب الزلاجة المائية الطائرة، مٌمسكة بالعلم الخاص بالاحتفال بيوم التأسيس والألعاب النارية.
وتحتفل المملكة، بذكرى يوم التأسيس بعدد من الفعاليات الشعبية والرسمية وسط أجواء سعيدة ومبهجة.