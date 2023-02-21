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تم إحالته لجهة الاختصاص

مواطن بحوزته 66 كجم من القات في قبضة الأمن

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
مواطن بحوزته 66 كجم من القات في قبضة الأمن
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 66 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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