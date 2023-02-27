مواطن في قبضة الأمن لحيازته 6.7 كجم من القات

قبضت دوريات شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة بمنطقة جازان، على مواطن بحوزته (6.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.