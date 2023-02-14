مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون

نشر مواطن، فيديو توضيحي لكيفية اصطياد قرد البابون، بعد نقلها للأمراض والفيروسات للإنسان حتى أصبحت مصدر خطر بيئي كبير.

طريقة مبتكرة

وأوضح مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على تويتر، طريقة مبتكرة لاصطياد قرد البابون عبر قفص محمول على عجلات متحركة، فيما طالب صاحب الفيديو متابعيه باقتراح الطريقة السليمة التي يجب التخلص بها من القرد.

وفي سياق متصل، دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من يقتني قرود البابون للتواصل مع المركز لتنسيق استلامها منهم. وأوضح المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم استلام القرود دون تحمل أي تبعات أو مسؤولية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن التواصل معهم عبر الرقم الموحد 19914 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

أضرار اقتنائها

وأكد المركز أن من أضرار اقتناء قرود البابون “نقلها للأمراض والفيروسات للإنسان، كما تعد مخالفة بيئية، وتتسبب في تشكيل بؤر للقرود خارج امتداد نطاقها الجغرافي”.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أكد أن تزايد أعداد قرود البابون يؤدي إلى الأضرار التالية: مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال، ونقل الأمراض والفيروسات.