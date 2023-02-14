Icon

موظفو تسلا يخططون لأول إضراب في تاريخ الشركة Icon رد فعل شخص لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي بغازي عنتاب Icon مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون Icon تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء  Icon حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي Icon مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا Icon ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها Icon ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام Icon إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو Icon ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد نقلها للأمراض والفيروسات للإنسان

مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون
المواطن - فريق التحرير

نشر مواطن، فيديو توضيحي لكيفية اصطياد قرد البابون، بعد نقلها للأمراض والفيروسات للإنسان حتى أصبحت مصدر خطر بيئي كبير.

طريقة مبتكرة

وأوضح مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على تويتر، طريقة مبتكرة لاصطياد قرد البابون عبر قفص محمول على عجلات متحركة، فيما طالب صاحب الفيديو متابعيه باقتراح الطريقة السليمة التي يجب التخلص بها من القرد.

وفي سياق متصل، دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من يقتني قرود البابون للتواصل مع المركز لتنسيق استلامها منهم. وأوضح المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم استلام القرود دون تحمل أي تبعات أو مسؤولية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن التواصل معهم عبر الرقم الموحد 19914 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

أضرار اقتنائها

وأكد المركز أن من أضرار اقتناء قرود البابون “نقلها للأمراض والفيروسات للإنسان، كما تعد مخالفة بيئية، وتتسبب في تشكيل بؤر للقرود خارج امتداد نطاقها الجغرافي”.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أكد أن تزايد أعداد قرود البابون يؤدي إلى الأضرار التالية: مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال، ونقل الأمراض والفيروسات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب