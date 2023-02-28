مواطن يحول أرضه إلى مزرعة أسماك تنتج 40 طنًا في العام

نجح مواطن من منطقة نجران في تحويل أرضه الزراعية إلى مزرعة أسماك تنتج نحو 40 طنًا في العام.

مواطن في #نجران يحول أرضه الزراعية إلى مزرعة أسماك تنتج 40 طنا في العام

عبر :@2266Mariam pic.twitter.com/cTS44IPUkN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2023

وقال محمد صالح آل سويد صاحب مزرعة الأسماك في لقاء مع قناة “العربية”، إن المزرعة في الأساس كانت مزرعة عادية تُستخدم لزراعة جميع الخضراوات، وبعد ذلك تم التفكير بتحويلها إلى مزارع أسماك، ومزارع بن، وسياحة ريفية، حيث تم دمج 3 مشاريع معًا.

إنتاج وفير من الأسماك

ولفت إلى أن هذه المشاريع نجحت بفضل الله، مؤكدًا أن المزرعة تنتج إنتاجًا كبيرًا من الأسماك يصل إلى حدود 40 طنًا في السنة

أما عن مزارع البن، فأشار إلى أنه مشروع ناجح ويبشر بالخير، لافتًا إلى جلب عدد من البط ووضعه في البحيرات الموجودة بالمزرعة من أجل التوازن الطبيعي حيث ينقص أعداد الشعاب والمزروعات في البحيرة، ما يقلل الحاجة إلى الصيانة، كما أعطى جمالًا للمنطقة.