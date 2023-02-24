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عبر عن فخره واعتزازه بيوم التأسيس

مواطن يخطف الأنظار بقصيدة في ابنته: حورية ما لها شبيهة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
مواطن يخطف الأنظار بقصيدة في ابنته: حورية ما لها شبيهة
المواطن - فريق التحرير

خطف المواطن عايد الشمري الأنظار في فعاليات الاحتفال بذكرى يوم التأسيس في الرياض، بعدما ألقى كلمات مؤثرة في حب الوطن، كما نظم أبياتًا من الشعر في ابنته الوحيدة التي رافقته من حائل إلى الرياض للمشاركة في تلك الفعاليات.

يوم التأسيس

وقال الشمري، في مقطع فيديو متداول، إنه من منطقة حائل، وحرص على المشاركة في احتفالات يوم التأسيس برفقة ابنته الوحيدة ياسمين.

وتابع: إن يوم التأسيس مناسبة سعيدة، وأهل حائل يفرحون بها وينعمون بالأمن والرغد والسلام تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن العالم يحسد المملكة على ما تنعم به من النعم، ودعا الله أن يحفظ المملكة ويعز قادتها.

ووصف الشمري ابنته بأنها ليس لها مثيل ولا شبيه في عدة أبيات شعرية من بينها قوله :

يا ناس لو اٍن غلاها بالأوزان
يرجح بميزان الجبال الثقيلة
جبال آجا وجبال سلمى
ورمان وطويق والنسمة

تفاعل وإشادة

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب وتفاعل من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعين الله أن يحفظ له ابنته ويكرمه ويطعمه برها، حيث قال أحد المواطنين:” يا حبيبي صدق يا ربي يطعمه برها، ويبلغه فيها كل ما يتمنى ويطول بعمره على طاعة وعافية وحسن ختام يا رب”.

من جانبها، قالت نادية الشهري: أي فتاة تسمع هذه الكلمات وتلمس هذا الحب والاهتمام من والدها لن يميل قلبها مع أي غزل أو كلام جميل من أي أحد، مضيفة: الله يحفظها ويقر عينه بها ويحفظه لها ويمتعه بالصحة والعافية.

حب الوطن

وأضاف حسن محمد العثماني: من أصدق ما سمعت في التعبير عن الولاء والوفاء والإخلاص والحب للقيادة والوطن، كلمات لم تكتب له من مثقف متعلم أرسلت من القلب إلى القيادة والشعب هذا المعدن النادر الذي يميز المواطن السعودي عن غيره أما مشاعره عن ابنته وما قال عنها تحتاج كتابًا وليست تغريدة إنه الأب يا سادة.

على صعيد متصل، علق علي عبدالهادي قائلًا: أحسنت على صدق مشاعرك في هذا التعبير والتعليق على هذا المقطع العفوي حفظكم الرحمن وجعل أيامكم كلها أعيادًا نبارك لكم عيد التأسيس، وكل عام والشعب السعودي وقيادته الحكيمة بألف خير، وأردفت أفنان: ما أجملهم وما أجمل فرحة البنت بأبيها.

كما أضاف بدر العتيبي: سبحان من استودع حب البنات في قلب والدهم غريزة تنمو في قلب كل أب، مهما كبرت ابنته فهي له الورد واللؤلؤ والحنان والرحمة، وهن كذلك يبادلن آباءهم هذا الشعور المتبادل، وأضاف أحمد الشمالي: “فعلًا أخوي بدر والله حُبهم غصب بنتي يا نادت علي قولت سمي وش ينقصك يا عين أبوك وأنا البيه أنت ضي الدنيا ومحبوبة أمي يا عزوة لي ما تبدل مباديها، أسعد بشوفك يوم تاتين يمي يا روح روح اللي تحبه وتغليها صوتك دوا جرحي وجلوات همي، فديت من لبى النداء يوم أنا أناديها”.

واختتمت سلمى: “عيون البنت خطفت قلبي ما شاء الله تبارك الله فيها براءة وسعادة، يا رب يحفظهم لبعض ويطول عمر أبيها وهو بصحته وعافيته”، فيما أضاف آخر: ملاحظتي أن أهل حائل تجد لديهم البساطة وطلاقة اللسان ولديهم قبول وأعتقد السبب أنهم مجتمع متواصل مع بعضه بشكل كبير واجتماعي، لديهم ما يسمى الشبات، اجتماعات العيد بالشارع، الله يحفظ البنت ووالدها”.

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