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كان ينوي إعادته إلى المملكة لكن قضاء الله نفذ

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه في زلزال تركيا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
مواطن يروي تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه في زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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روى المواطن مصطفى الصفواني، ما شعر به بشأن ابنه حمزة قبل أيام من وفاته جراء زلزال تركيا المدمر.

وقال مصطفى الصفواني خلال لقاء له مع قناة العربية: قبل الزلزال بـ 4 أيام شعرت بأن شيء سيحدث، بس مو أن ولدي يموت، وفي نفس الليلة وأنا أجلس على السجادة قبل الفجر، قلت في نفسي إن شاء الله أجيب ولدي قبل لا يصير مشاكل في تركيا، لكنه القضاء والقدر، والحمد لله.

نجاة الجدة

لفت الأب المكلوم إلى أن ابنه كان يعيش رفقة جدته لأمه في أنطاكيا، وقد نجت الجدة من الموت، وتم إنقاذها، بينما توفي ابنه أسفل الأنقاض.

انتقل من سوريا إلى تركيا

وكان الأب ينتظر عودة ابنه إلى حضنه بعد غيابه لسنوات طويلة حيث عاش مع والدته في سوريا ثم انتقل إلى تركيا ليعيش مع جدته قبل عامين، تمهيدًا لعودته إلى عائلة أبيه في شرق السعودية.

ولفت الأب إلى أنه قد توفي له ابن آخر قبل عدة سنوات غرقًا.

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