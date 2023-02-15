مواطن يروي تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه في زلزال تركيا

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روى المواطن مصطفى الصفواني، ما شعر به بشأن ابنه حمزة قبل أيام من وفاته جراء زلزال تركيا المدمر.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. مواطن سعودي يروي قصة وفاة ابنه الذي لقي حتفه تحت أنقاض مبنى سكني في أنطاكيا التركية@AHAlosaimi pic.twitter.com/w0MYDDAfmgقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 14, 2023
وقال مصطفى الصفواني خلال لقاء له مع قناة العربية: قبل الزلزال بـ 4 أيام شعرت بأن شيء سيحدث، بس مو أن ولدي يموت، وفي نفس الليلة وأنا أجلس على السجادة قبل الفجر، قلت في نفسي إن شاء الله أجيب ولدي قبل لا يصير مشاكل في تركيا، لكنه القضاء والقدر، والحمد لله.
لفت الأب المكلوم إلى أن ابنه كان يعيش رفقة جدته لأمه في أنطاكيا، وقد نجت الجدة من الموت، وتم إنقاذها، بينما توفي ابنه أسفل الأنقاض.
وكان الأب ينتظر عودة ابنه إلى حضنه بعد غيابه لسنوات طويلة حيث عاش مع والدته في سوريا ثم انتقل إلى تركيا ليعيش مع جدته قبل عامين، تمهيدًا لعودته إلى عائلة أبيه في شرق السعودية.
ولفت الأب إلى أنه قد توفي له ابن آخر قبل عدة سنوات غرقًا.