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شكر السفارة على بث روح الطمأنينة

مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا

2023-02-09 الساعة 11:34
مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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روى شاب يدعى حمدان الشمري لحظات الرعب التي عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا فجر الاثنين الماضي، موجهًا الشكر إلى السفارة على حسن تعاملهم وبث روح الطمأنينة لديه هو وباقي المواطنين هناك.

تفاصيل مرعبة

وقال حمدان خلال لقاء له مع قناة العربية، اليوم الخميس: وقت حدوث الزلزال كنت نائمًا، وتفاجأت بهزة أرضية، ثم طاح الدولاب أمامي، فسارعت بالخروج، ونزلت على الدرج بسرعة، والأحجار تطيح عليّ، وأتخبط يمين ويسار.

وتابع: بعد خروجي بثانية واحدة، مدخل المجمع اللي ساكن فيه طاح، ووجدت الناس مرعوبة، والله عالم بحالهم، وجلست في الشارع من الساعة 4 و15 دقيقة حتى الساعة الثامنة صباحًا، وكان الجو باردًا.

ولفت حمدان إلى وقوع هزة ثانية في نفس اليوم الذي وقع فيه الزلزال، ثم جلس مع الشباب الأتراك في الحدائق، وكانت ليلة مطر وبرد لا يعلم بها إلا الله– على حد قوله-.

شكر

وأردف: المنزل تهدم، والمنازل الباقية لا يوجد بيت قابل للسكن، وجلسنا في الحدائق لليوم الثاني، وفي هذا الوقت تواصلت مع السفارة، وطلبوا مني أذهب إلى مكان التجمع، وما قصروا، والحمد لله، شفت الراحة والطمأنينة.

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