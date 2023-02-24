مواطن يقطع مسافة 1112 كم على ظهر جمل للاحتفال بيوم التأسيس

تحدى رحالة سعودي إعاقته فوق ظهر جمل منذ 35 يومًا، للوصول إلى الرياض، قاطعًا أكثر من 1112 كم؛ ابتهاجًا بيوم التأسيس والوقوف على المواقع التاريخية والأثرية خلال رحلته.

وقال عبدالرحيم السلمي خلال حديثه لقناة العربية: إنه بدأ رحلته في منتصف شهر يناير من منطقة مكة المكرمة بمحافظة الكامل مركز شمنصير إلى العاصمة الرياض، وذلك فرحًا وابتهاجًا بيوم التأسيس، مشيرًا إلى أنه قطع مسافة 1112 كم خلال 35 يومًا بتصريح من وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الاختصاص ووصل الرياض يوم أول أمس الأربعاء.

تحدي وصبر

وأضاف: رحلتي كانت للمشاركة في فرحة يوم التأسيس، وإيصال رسالة بأنه لا يأس مع الإعاقة، وكسرت حاجز الإعاقة لتشجيع إخواني كافة، وتشرفت خلال رحلتي بزيارة قصر المؤسس في محافظة الدوادمي وبعض المواقع التاريخية، واستمتعت خلال رحلتي بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل.

أعطى درسًا حقيقيًّا عن حياة الأجداد

ولفت السلمي إلى أنه رغم مشاق الرحلة ومتاعبها، فإنها تعطي درسًا حقيقيًّا وملموسًا عن حياة الأجداد الذين كانوا يسافرون لطلب العلم والتجارة في هذه الأجواء الصعبة.

وحول إعاقته، تحدث السلمي قائلًا: “أعاني من بتر الرجل اليمنى من فوق الركبة وذلك نتيجة حادث دهس تعرضت له قبل 18 عامًا، ولكن إعاقة الجسد لا تمنعنا من تحقيق أهدافنا”.

هواية الترحال

وكشف السلمي قصة حبه للترحال، قائلًا: منذ عدة سنوات وأنا أمارس هذه الهواية الجميلة والمفيدة، خاصة أن الترحال يتطلب جهدًا كبيرًا، وصبرًا وتحديًا، أثناء التنقل بين مواقع مختلفة، وكذا أثناء عبور الكثير من الأماكن واجتياز الأودية والممرات الصحراوية النائية، ورغم هذا فإنني أعشق هذه الهواية وأحاول اكتشاف الجديد من خلالها.