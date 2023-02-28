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كان بمثابة فرد بين الأسرة

مواطن يقيم حفل وداع لمكفوله الأفغاني بعد خدمة 45 عامًا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
مواطن يقيم حفل وداع لمكفوله الأفغاني بعد خدمة 45 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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في لفتة إنسانية رائعة، ودعت عائلة عبدالله الجربوع بمدينة بريدة بالقصيم، مكفولها الأفغاني الذي عمل معهم 45 عامًا، بإقامة حفل خاص له، حيث كان بمثابة فرد منها ويحضر معهم حفلات زواجهم.

خدمة 45 عامًا

وقال العامل الأفغاني مقبول في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه عمل عند أبو سليمان لمدة 45 عامًا بكل ترحاب وحب وكان بالنسبة له مثل شقيقه، حيث كان يعمل في الرعي.

وعن رؤية عبدالله الجربوع بشأن التعامل مع العمال، قال: “هو العامل يعلم إذا عاملته معاملة حسنة فقد أعطاك.. وبعدين إذا جاء وقال إنه يروح لمصلحة تاني خليه يروح”، مؤكدًا أنه لن يجد مثل عامله مقبول.

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