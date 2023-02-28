مواطن يقيم حفل وداع لمكفوله الأفغاني بعد خدمة 45 عامًا

في لفتة إنسانية رائعة، ودعت عائلة عبدالله الجربوع بمدينة بريدة بالقصيم، مكفولها الأفغاني الذي عمل معهم 45 عامًا، بإقامة حفل خاص له، حيث كان بمثابة فرد منها ويحضر معهم حفلات زواجهم.

فيديو | بعد خدمة 45 عاما.. مواطن يقيم حفل وداع لمكفوله الأفغاني #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nZoQZ2C24m — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2023

خدمة 45 عامًا

وقال العامل الأفغاني مقبول في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه عمل عند أبو سليمان لمدة 45 عامًا بكل ترحاب وحب وكان بالنسبة له مثل شقيقه، حيث كان يعمل في الرعي.

وعن رؤية عبدالله الجربوع بشأن التعامل مع العمال، قال: “هو العامل يعلم إذا عاملته معاملة حسنة فقد أعطاك.. وبعدين إذا جاء وقال إنه يروح لمصلحة تاني خليه يروح”، مؤكدًا أنه لن يجد مثل عامله مقبول.