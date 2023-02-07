بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا لقطات لآخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة شيبارة مخاوف من ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا لـ 8 أضعاف
وثق مواطن مقطع فيديو كشف شيئًا غريبًا حدث بداخل منزله في الرياض، بالتزامن مع وقوع زلزال تركيا المدمر.
وقال المواطن خلال مقطع الفيديو: إنه شعر بسقوط جسم ضخم داخل مسبح منزله في الرياض، وبحث ولم يجد شيئًا، فيما كانت المياه تهتز داخل المسبح.
وتابع: الهواء خفيف مستحيل يسوي هذا، وفلاتر المسبح طافية، حتى لو شغالة ما تسوي اندفاع المياه ونزولها، واستعرض صعود المياه على البلاط وعودتها إلى المسبح.
وأضاف: بعد ذلك علمت بحدوث زلزال في تركيا، قلت معقول آثار زلزال في تركيا تصل إلى المياه وأنا في مدينة الرياض، وأكمل: المياه تصعد على البلاط وترجع كأن في واحد سقط في المياه.
وختم متسائلًا: هل ممكن يكون الزلزال أثر على مياه المسبح، الله أعلم طبعًا.
على صعيد متصل، لم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة الفيديو.