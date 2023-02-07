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المياه اهتزت داخل المسبح دون أي سبب

مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا

2023-02-07 الساعة 1:27
مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مواطن مقطع فيديو كشف شيئًا غريبًا حدث بداخل منزله في الرياض، بالتزامن مع وقوع زلزال تركيا المدمر.

وقال المواطن خلال مقطع الفيديو: إنه شعر بسقوط جسم ضخم داخل مسبح منزله في الرياض، وبحث ولم يجد شيئًا، فيما كانت المياه تهتز داخل المسبح.

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مشهد مريب

وتابع: الهواء خفيف مستحيل يسوي هذا، وفلاتر المسبح طافية، حتى لو شغالة ما تسوي اندفاع المياه ونزولها، واستعرض صعود المياه على البلاط وعودتها إلى المسبح.

وأضاف: بعد ذلك علمت بحدوث زلزال في تركيا، قلت معقول آثار زلزال في تركيا تصل إلى المياه وأنا في مدينة الرياض، وأكمل: المياه تصعد على البلاط وترجع كأن في واحد سقط في المياه.

وختم متسائلًا: هل ممكن يكون الزلزال أثر على مياه المسبح، الله أعلم طبعًا.

على صعيد متصل، لم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة الفيديو.

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  • جعفر المنصور

    جني يسبح واضح انه دبيبا شوي

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