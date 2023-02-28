تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء أوكرانيا: بكين لن تعتزم إمداد موسكو بأسلحة مواطن يُقدم القهوة لضيوفه بجانب سيارته المشتعلة أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم مهلة 30 يومًا لحظر تيك توك نهائيًا في الولايات المتحدة انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ191 ريالاً للجرام انخفاض أسعار التأمين على المركبات بنسبة 60% توقعات بـ أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حرص مواطن على تقديم القهوة لضيوفه رغم حادثة احتراق مركبته في منطقة برية شمال المملكة، نتيجة انفجار إناء طبخ “كاتم”.
ويظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يُقدم القهوة لضيوفه غير مهتم باحتراق مركبته حيث حرص على حسن الضيافة.
فيما قدم الضيوف المواساة لمالك السيارة، مشيرين إلى كرمه وحسن ضيافته رغم ما أصابه من ابتلاء باشتعال النيران بسيارته.
وقال أحد الضيوف “قهوتنا من جانب السيارة المشتعلة.. ياطيبكم يا أهل حائل.. عوايدكم.. الله يعوضك خير إن شاء الله”.