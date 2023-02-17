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يختلف باختلاف أنواع تسجيلها

مواعيد الفحص الدوري المعتمدة للمركبات لأول مرة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
مواعيد الفحص الدوري المعتمدة للمركبات لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الفحص الفني الدوري للمركبات، المعتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مواعيد الفحص الدوري المعتمدة للمركبات الأجرة وحافلات النقل العام لأول مرة، مشيرًا إلى أنها تختلف باختلاف المركبات وأنواع تسجيلها.

3 سنوات

وأكد الفحص الدوري عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، أنه يجري الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة ثم تفحص سنويًا، أما مركبات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة فيجري الفحص لها بعد سنتين ومن ثم سنويًا، علمًا أن محطات الفحص تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها بفحصها والاطمئنان عليها بأي وقت.

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إعادة الفحص

ولفت إلى أنه يحق لمالك المركبة فرصتان لإعادة الفحص، ففي حال عدم الاجتياز تعاد المركبة للفحص في مدة أقصاها 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول، ويتم تحصيل رسوم مخفضة وهي 37.95 ريال يشمل القيمة المضافة، أما في حال زيارة الفحص بعد انتهاء 14 يومًا فيتم احتساب قيمة الفحص الأصلية.

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