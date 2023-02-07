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رفع مستوى عمليات النقل والتوزيع والتخزين

موانئ توقع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الدمام

2023-02-07 الساعة 6:45
موانئ توقع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي بميناء الدمام
المواطن - واس

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أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لصالح الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”.

تطوير المناطق اللوجستية

وقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عبدالجبار بن عبدالرحمن العبدالجبار وذلك في مقر الهيئة.

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ويأتي ذلك في إطار أهداف هيئة موانئ الإستراتيجية بتطوير وطرح فرص إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة للقطاع الخاص، وتبني القدرات المُستدامة والحلول التي تناسب احتياجات الشركاء لرفع مستوى عمليات النقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، بما يُسهم في إيجاد قيمة مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا؛ تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يتوسط ثلاث قارات.

وقدمت موانئ، للشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” قطعة أرض تتجاوز مساحتها 32 ألف متر مربع لإنشاء ساحات ومستودعات تخزين قريبة من الميناء تخدم المستوردين والمصدرين، تبلغ قيمتها نحو 35 مليون ريال شاملة التكلفة الإنشائية، ليكون معدًا لاستلام وتفريغ الحاويات كمركز رئيس وفق أحدث المواصفات العالمية، ومِن ثم التوزيع على باقي المستودعات التابعة للشركة، بما يؤهله لخدمة العديد من العلامات التجارية.

أهمية ميناء الدمام

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يتمتع بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة تتضمن وجود 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات مما يمكنها من استقبال السُّفُن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى وجود عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع وتقديم خدمات تشغيلية شاملة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة مساحتها 100 ألف متر مربع.

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