موجة برد تبدأ ذروتها الخميس: البسوا ولبسوا عيالكم

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، موجة برد متوسطة القوة ابتداءً من الأربعاء على معظم مناطق المملكة، والتي تعد الموجة الثامنة منذ دخول الشتاء، قائلًا: ألبسوا ولبسوا عيالكم.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن يومي الخميس والجمعة تشهدان ذروة الموجة الباردة، تخف ذروتها يوم السبت، يصاحبها ارتفاع طفيف ثم انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع الحصيني أن تسجل درجات الحرارة الصغرى بالمملكة كالتالي: في الشمالية من واحد تحت الصفر إلى درجة مئوية، والوسطى والمرتفعات بين 3 و12 درجة مئوية، أما الشرقية والمدينة المنورة بين 5 و12 درجة مئوية، وفي مكة المكرمة بين 13 و19 درجة مئوية، فيما تسجل جازان ما بين 22 و24 درجة مئوية.

توقعات الطقس

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد، تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبلة، تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وهطولًا لأمطار خفيفة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتكوُّنًا للصقيع.

9 مناطق

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ ساعة؛ وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.

ودعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاصة به؛ لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، ونهيب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.