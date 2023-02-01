موجة برد شبه قوية وتوقعات بوصول درجات الحرارة في الشمالية إلى الصفر

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توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة موجة برد شبه قوية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام، حيث تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للغبار على معظم المناطق، ابتداءً من مساء يوم غدٍ الخميس.
وناشد الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، الآباء والأمهات بضرورة الحرص على إلباس أبنائهم وبناتهم اللبس الشتوي الثقيل، باعتبار أن ذروة موجة البرد تكون في إجازة نهاية هذا الأسبوع، مؤكدًا أنها مهمة للجميع خصوصًا لمن يهوى الخروج إلى البر أو الأماكن المفتوحة.
وتابع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً يومي الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات.
وأشار إلى أن الحرارة المتوقعة على المنطقة الشمالية من صفر إلى اثنين فوق الصفر، والمنطقة الوسطى من 2 إلى 8 درجات، والمنطقة الشرقية والمدينة من 6 إلى 12 درجة مئوية، منبهًا بقوله: انتبهوا موجة البرد تأتي بعد دفء.