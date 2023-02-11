موجة برد وصقيع تجتاح بعض مناطق المملكة الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، غدًا الأحد، من موجة باردة تصاحبها صقيع في منطقة تبوك، وكذلك استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة في بعض المناطق الأخرى.

طقس الرياض

وقال المركز الوطني للأرصاد، في منشوره، إن حالة نشاط الأتربة والرياح ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا في مناطق الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء في الرياض.

وتستمر حركة الرياح المصاحبة للأتربة المثارة، في القريات وطبرجل في منطقة الجوف بداية من العاشرة صباحًا وحتى 11 مساءً.

موجة برد

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد عدد من مناطق المملكة موجة برد متوسطة القوة مسبوقة برياح مغبرة.

وأشار الحصيني إلى أن هذه هي الموجة الثامنة منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام.