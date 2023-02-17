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بعد اهتمام الهلال ونادٍ أمريكي بالتعاقد معه

مورينيو وسيلة باريس سان جيرمان لإقناع ميسي بالبقاء

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
مورينيو وسيلة باريس سان جيرمان لإقناع ميسي بالبقاء
المواطن - محمد سمعه

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يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك كوسيلة لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.

مورينيو الحل الأمثل

وذكرت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في تعيين مورينيو مدربًا للفريق بدلًا من الفرنسي كريستوف جالتييه بسبب تراجع نتائج الفريق معه مؤخرًا وكان آخرها الخسارة من بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت الشبكة أن تلك العملية قد تساهم بشكل كبير في بقاء ميسي والفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

ميسي ومبابي

ميسي يحدد وجهته المقبلة

وكانت صحيفة L’Equipe الفرنسية قالت: إن ميسي يماطل في جزئية تجديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان وأنه يحاول كسب الوقت من أجل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجانب عدم تفكيره في الانضمام إما للنادي الكتالوني أو لنادي الهلال بالفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: إن زيارة والد ميسي إلى مدينة برشلونة طبيعية ولا يوجد من ورائها أي غرض، كون اللاعب الأرجنتيني وعائلته يمتلكون منزلًا في مدينة برشلونة ويقومون بزيارته من وقت لـ آخر.

وكان النجم الأرجنتيني ساهم في فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر في ديسمبر الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

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