مورينيو وسيلة باريس سان جيرمان لإقناع ميسي بالبقاء

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك كوسيلة لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.

مورينيو الحل الأمثل

وذكرت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في تعيين مورينيو مدربًا للفريق بدلًا من الفرنسي كريستوف جالتييه بسبب تراجع نتائج الفريق معه مؤخرًا وكان آخرها الخسارة من بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الشبكة أن تلك العملية قد تساهم بشكل كبير في بقاء ميسي والفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

ميسي يحدد وجهته المقبلة

وكانت صحيفة L’Equipe الفرنسية قالت: إن ميسي يماطل في جزئية تجديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان وأنه يحاول كسب الوقت من أجل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجانب عدم تفكيره في الانضمام إما للنادي الكتالوني أو لنادي الهلال بالفترة المقبلة.