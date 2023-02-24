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أحرز هدف تأهل الهلال لنصف نهائي أبطال آسيا

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
المواطن - محمد سمعه

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حصد المهاجم المالي موسى ماريجا جائزة رجل مباراة فولاد ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث فاز الهلال بهدف دون رد.

فولاد ضد الهلال

وكان ماريجا أهدى بطاقة العبور إلى الأزرق إلى دور نصف النهائي، بعد أن سجل هدف الفوز في مباراة فولاد ضد الهلال في الدقيقة الـ87 بعد تمريرة متقنة من اللاعب صالح الشهري.

وأُقيمت مباراة فولاد ضد الهلال على ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

جدير بالذكر أن موسى ماريجا كان فاز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021 مع نادي الهلال بعد أن سجل في شباك نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية التي أُقيمت في الرياض.

موسى ماريجا - فولاد ضد الهلال

موعد مباراة الهلال والدحيل

وتُقام مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة في قطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS 5 HD , SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , BEIN SPORTS AFC HD.

وكان الهلال صعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطيه عقبة نادي فولاد الإيراني بهدف دون رد، بينما تأهل الدحيل على حساب فريق الشباب بنتيجة 2/ 1.

الزعيم حقق العديد من النتائج المميزة خلال شهر فبراير الجاري بداية من تألقه في كأس العالم للأندية بالفوز على فريقي الوداد البيضاوي المغربي وفلامنجو البرازيلي ثم وصوله لنهائي مونديال الأندية يوم 11 فبراير الجاري وتقديم نتيجة مميزة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي رغم الخسارة بنتيجة 5/ 3، لكن الأزرق نجح في حصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

موسى ماريجا - فولاد ضد الهلال

ثم واصل الهلال، تألقه، ليعود من بعد مونديال الأندية، لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الاثنين الماضي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويفوز بثلاثية مقابل هدف، كما استمر التألق الهلالي أمس الخميس بفوز صعب على نادي فولاد ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة في تاريخه، وأملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حصد اللقب أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.

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