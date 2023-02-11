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في شباك ريال مدريد

موسى ماريجا يُقلص الفارق لـ الهلال

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
موسى ماريجا يُقلص الفارق لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح المهاجم المالي موسى ماريجا في تقليص الفارق لـ الهلال بإحرازه الهدف الأول في شباك ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

وتلقى ماريجا تمريرة ذكية من محمد كنو لينفرد بمرمى الحارس الأوكراني لونين ويضعها بكل سهولة معلنًا الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ26.

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