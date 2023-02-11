موسى ماريجا يُقلص الفارق لـ الهلال

نجح المهاجم المالي موسى ماريجا في تقليص الفارق لـ الهلال بإحرازه الهدف الأول في شباك ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

وتلقى ماريجا تمريرة ذكية من محمد كنو لينفرد بمرمى الحارس الأوكراني لونين ويضعها بكل سهولة معلنًا الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ26.