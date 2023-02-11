موسى ماريجا يُقلص الفارق لـ الهلال

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نجح المهاجم المالي موسى ماريجا في تقليص الفارق لـ الهلال بإحرازه الهدف الأول في شباك ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.
د26' ماريغا.. أول الأهداف الهلالية👏🏻🔵⚪
الهلال 1 × 2 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7jgJ1KjDJIقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وتلقى ماريجا تمريرة ذكية من محمد كنو لينفرد بمرمى الحارس الأوكراني لونين ويضعها بكل سهولة معلنًا الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ26.