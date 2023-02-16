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تبلغ ذروتها الجمعة والسبت

موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبد العزيز الحصيني، موعد أطول موجة برد ، والتي تتراوح شدتها من متوسطة القوة لشبه قوية على مناطق المملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن الحالة المتوقعة تبدأ اليوم الخميس وأن ذروتها يومي الجمعة والسبت وتستمر حتى الاثنين ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

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وقال عبدالعزيز الحصيني “إنها الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء وأنها تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم الأنحاء”.

توقعات حالة الطقس

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار، في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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