ليونيل ميسي: حققت أفضل شيء في مسيرتي قصة مؤثرة لمشرد عاش في حفرة بالرياض أصبح رب أسرة وموظفًا ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 2022 موعد تشغيل حافلات ومترو الرياض ميسي ومبابي يقودان التشكيل المثالي لعام 2022 لقطات لإخراج حيوانات من تحت أنقاض إعصار أوكلاهوما كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش 250 ألف ريال غرامة انتهاك الملكية الفكرية أمين الرياض: غرق حي بوابة الشرق تحت التحقيق حاليًّا ماسك يهاجم الإعلام الأمريكي بسبب البيض
كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن موعد تشغيل خطوط الباصات، والمترو في العاصمة.
أمين منطقة الرياض: تشغيل خطوط الباصات خلال أسابيع، والمترو سيبدأ خلال عام، والنقل العام سيحل جزء كبير من مشكلة الزحام المروري بالمدينة@almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/dj2Dj6QRnj
— في الصورة (@almodifershow) February 27, 2023
وقال ابن عياف خلال لقاء له مع برنامج في الصورة، على قناة روتانا خليجية: إن مشروع النقل العام مهم جدًّا، وسيحل جزءًا من مشكلة الزحام المروري، بتوفير خيارات التنقل.
ولفت أمين الرياض إلى أن الزحام يوجد في جميع المدن العالمية، ولكن يكون في بعض المدن أقل وطأة مثل طوكيو ولندن، ففي طوكيو الرحلات بالسيارات الخاصة 12%، ولندن نحو 30 % فقط، أما في الرياض تتجاوز 90% والـ10% الباقية تكون سيارات أوبر وكريم وسيارات تاكسي.
واستطرد: هدفنا في مشروع النقل إحداث نقلة نوعية، حيث يعد أكبر مشروع من نوعه ينفذ مرة واحدة في مدينة قائمة، موضحًا أن المشروع ينقسم إلى جزأين هما الباصات والمترو.
وتابع: المترو يضم 6 خطوط، و84 محطة، والباصات 80 خط، ونحو 3 آلاف محطة، مشيرًا إلى أن الباصات ستكون متاحة للاستخدام خلال أسابيع، وسيتم الانتهاء من المترو قريبًا إما نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.