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أكبر مشروع من نوعه ينفذ مرة واحدة

موعد تشغيل حافلات ومترو الرياض

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
موعد تشغيل حافلات ومترو الرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن موعد تشغيل خطوط الباصات، والمترو في العاصمة.

سيحل الزحام المروري

وقال ابن عياف خلال لقاء له مع برنامج في الصورة، على قناة روتانا خليجية: إن مشروع النقل العام مهم جدًّا، وسيحل جزءًا من مشكلة الزحام المروري، بتوفير خيارات التنقل.

ولفت أمين الرياض إلى أن الزحام يوجد في جميع المدن العالمية، ولكن يكون في بعض المدن أقل وطأة مثل طوكيو ولندن، ففي طوكيو الرحلات بالسيارات الخاصة 12%، ولندن نحو 30 % فقط، أما في الرياض تتجاوز 90% والـ10% الباقية تكون سيارات أوبر وكريم وسيارات تاكسي.

واستطرد: هدفنا في مشروع النقل إحداث نقلة نوعية، حيث يعد أكبر مشروع من نوعه ينفذ مرة واحدة في مدينة قائمة، موضحًا أن المشروع ينقسم إلى جزأين هما الباصات والمترو.

6 خطوط و84 محطة

وتابع: المترو يضم 6 خطوط، و84 محطة، والباصات 80 خط، ونحو 3 آلاف محطة، مشيرًا إلى أن الباصات ستكون متاحة للاستخدام خلال أسابيع، وسيتم الانتهاء من المترو قريبًا إما نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.

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