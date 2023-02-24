موعد صرف مبلغ التأهيل الشامل لشهر فبراير

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه تحدد صرف راتب التأهيل الشامل يوم 26 فبراير الجاري.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه، لذا سيتم صرف دعم شهر فبراير يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023.

أهلية الاستفادة من دعم التأهيل الشامل

هناك مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الدعم وهي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ ضرورة التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ـ أن يتم تلقي العلاج على نفقة الحكومة السعودية، وفي أحد المستشفيات الحكومية.

ـ يلزم أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي ليتم استلام مبلغ الدعم من خلاله.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

ـ كما يلزم أيضًا تقديم المستندات المطلوبة للوزارة، وتحديد نوع الإعاقة للمتقدم.

ـ أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة.