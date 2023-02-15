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في الجولة الـ12 والمؤجلة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم الأربعاء، مباراة آرسنال ضد مان سيتي في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مباراة آرسنال ضد مان سيتي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الإمارات” في لندن، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4 K HDR , BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

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وقبل لقاء اليوم، يتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وكان مانشستر سيتي تقابل مع آرسنال في الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا يوم 27 يناير الماضي، وتفوق مان سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب الهولندي ناثان آكي.

مان سيتي ضد آرسنال

إصابة هالاند 

وفي وقت سابق، تسببت إصابة اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في قلق للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، قبل مواجهة نادي آرسنال.

وتحدث جوارديولا عن إصابة هالاند قائلًا: “اللاعب تعرض للإصابة في مباراة أستون فيلا ولم أرغب في المخاطرة به، فأخرجته من المباراة، سنقيم حالته، وإذا لم يكن جاهزًا لمواجهة آرسنال سيحل مكانه لاعب آخر”.

 

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