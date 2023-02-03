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موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة

2023-02-03 الساعة 10:22
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء غدٍ، مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد المباراة 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، السابعة مساءً بتوقيت مصر حيث تُقام على ملعب طنجة في المغرب.

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القنوات الناقلة لمواجهة سياتل ساوندرز والأهلي

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات NOVA SPORT 2 CZECH , SHAHID VIP , AEA ، MATCH FOOTBALL 2 , ARRYADIA TNT HD.

وسيواجه الفائز من المباراة، نادي ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي بمونديال الأندية.

لاعبو فريق سياتل ساوندرز

وفي أول أمس الأربعاء، شهدت مباراة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي حدثًا مميزًا في قوانين كرة القدم، حيث تم تنفيذ الأمر للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال قبل انطلاق مونديال الأندية إن الحكم سيتحدث مباشرة ولأول مرة مع الجماهير في الملعب وإلى المشاهدين في المنازل، من خلال ميكروفون لشرح قراراته التي اتخذها بواسطة التقنية لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن هذه التقنية الجديدة ظهرت في مباراة الأهلي ضد أوكلاند حيث قام الحكم الصيني مانينج بالتحدث للجماهير عن سبب قيامه بطرد اللاعب النيوزيلاندي آدم ميتشيل لاعب أوكلاند سيتي بعد عرقلته للمصري طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي
الأهلي المصري ضد أوكلاند

 

 

 

 

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