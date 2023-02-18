موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لخوض مواجهة قوية أمام نادي ناساف الأوزبكي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 5 HD , ABU DHABI SPORTS ASIA 1.

ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم غد حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة بعد غد بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

نظام التجمع بقطر

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.