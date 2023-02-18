Icon

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض Icon الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس Icon رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش Icon أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها Icon موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا Icon والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17 Icon بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا  Icon عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي Icon مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة

موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لخوض مواجهة قوية أمام نادي ناساف الأوزبكي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 5 HD , ABU DHABI SPORTS ASIA 1.

قد يهمّك أيضاً
Img

اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا

Img

رابط حجز تذاكر حضور فعاليات كأس العالم للدراجات الاستعراضية

ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم غد حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة بعد غد بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

الشباب وأبها

نظام التجمع بقطر

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم