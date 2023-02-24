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في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والدحيل والقنوات الناقلة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
موعد مباراة الهلال والدحيل والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال والدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال والدحيل

وتُقام مباراة الهلال والدحيل بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة في قطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS 5 HD , SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , BEIN SPORTS AFC HD.

وكان الهلال صعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطيه عقبة نادي فولاد الإيراني بهدف دون رد، بينما تأهل الدحيل على حساب فريق الشباب بنتيجة 2/ 1.

الهلال ضد فولاد - ماريجا

الزعيم حقق العديد من النتائج المميزة خلال شهر فبراير الجاري بداية من تألقه في كأس العالم للأندية بالفوز على فريقي الوداد البيضاوي المغربي وفلامنجو البرازيلي ثم وصوله لنهائي مونديال الأندية يوم 11 فبراير الجاري وتقديم نتيجة مميزة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي رغم الخسارة بنتيجة 5/ 3، لكن الأزرق نجح في حصد المركز الثاني والميدالية الفضية.

الشباب والدحيل - كريستيان جوانكا

ثم واصل الهلال، تألقه، ليعود من بعد مونديال الأندية، لمواجهة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الاثنين الماضي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويفوز بثلاثية مقابل هدف، كما استمر التألق الهلالي أمس الخميس بفوز صعب على نادي فولاد ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة في تاريخه، وأملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حصد اللقب أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.

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