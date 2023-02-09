موعد مباراة الهلال وريال مدريد والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD و SHAHID VIP.
وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 أول أمس الثلاثاء، بينما صعد ريال مدريد أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.
وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.