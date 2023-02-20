موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات 7000 سماعة داخل المسجد الحرام و120 مهندسًا وفنيًّا لنظام الصوت سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة
يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء غدٍ مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وتنطلق المباراة غدًا في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , SSC1 HD , ALKASS FIVE HD , ABUDHABI SPORTS ASIA 1 , SHAHID VIP.
وتُعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي هي السادسة للأزرق أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا منذ مسماها الحالي عام 2003، وتتسم المواجهات السابقة بالندية، حيث فاز الزعيم 3 مرات وخسر مرتين.
ونجح الزعيم في إقصاء بني ياس من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 2012، وأطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الدور نصف النهائي في 2014، والدور ربع النهائي نسخة عام 2017.
على الجانب الآخر، تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للإقصاء مرتين، الأولى في الدور ربع النهائي عام 2007 أمام الوحدة، والثانية ضد شباب أهلي دبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي بنسخة 2015.
وسبق أن لعب الزعيم ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.