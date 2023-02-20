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في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء غدٍ مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال وشباب الأهلي

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , SSC1 HD , ALKASS FIVE HD , ABUDHABI SPORTS ASIA 1 , SHAHID VIP.

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نتائج المواجهات الهلالية ضد أندية الإمارات

وتُعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي هي السادسة للأزرق أمام الأندية الإماراتية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا منذ مسماها الحالي عام 2003، وتتسم المواجهات السابقة بالندية، حيث فاز الزعيم 3 مرات وخسر مرتين.

ونجح الزعيم في إقصاء بني ياس من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 2012، وأطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من الدور نصف النهائي في 2014، والدور ربع النهائي نسخة عام 2017.

على الجانب الآخر، تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للإقصاء مرتين، الأولى في الدور ربع النهائي عام 2007 أمام الوحدة، والثانية ضد شباب أهلي دبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي بنسخة 2015.

وسبق أن لعب الزعيم ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.

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