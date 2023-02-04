موعد مباراة الهلال وفلامنجو بـ كأس العالم للأندية

يترقب عشاق نادي الهلال، مباراة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 والمقامة حاليًا في المغرب.

وكان الهلال صعد إلى دور نصف النهائي بمونديال الأندية، وذلك بعد الفوز على نادي الوداد البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

نصف نهائي كأس العالم للأندية

وسيواجه الهلال، فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.

الهلال يهزم صاحب الأرض

وكان الهلال، هزم الوداد بنتيجة 5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، حيث بدأ الشوط بضغط هجومي قوي من قبل فريق الوداد البيضاوي، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بسلام على مرمى الهلال.

وعند حلول الدقيقة الخامسة، كاد الوداد يُسجل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسجل الوداد هدفًا بالدقيقة الـ18، ولكن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي وجود تسلل على مهاجم الفريق المغربي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فريق الوداد هدف التقدم بالدقيقة الـ52 عبر اللاعب أيوب العملود، ثم نجح الهلال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

وانتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة 1-1، ليستمر التعادل كما هو، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق أزرق الرياض.