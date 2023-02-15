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موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 المكرر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان برشلونة الإسباني ودع مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ليواجه مانشستر يونايتد في مباراتي دور الـ16 المكرر.

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برشلونة ومانشستر يونايتد

وستقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد غدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سبوتيفاي كامب نو” في مدينة برشلونة الإسبانية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SKY SPORT CALCIO 1 , TV 6 SWEDEN , SPORT TV2 PORTUGAL , BT SPORT 2 JD , RMC STORY , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

برشلونة ومانشستر يونايتد

وقبل مواجهة الغد، يتواجد نادي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أما نادي مانشستر يونايتد فمتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

ويقدم برشلونة مستويات مميزة في الفترة الأخيرة مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حيث نجح البارشا في يناير الماضي في الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي نادي ريال مدريد.

أما مانشستر يونايتد وتحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج فيقدم مستويات مميزة في بطولة الدوري الإنجليزي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق وانضمامه لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر.

برشلونة ومانشستر يونايتد

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