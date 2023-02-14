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تُقام غدًا في الجولة الـ21

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق مساء غد مباراة ريال مدريد وإلتشي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتبدأ المباراة في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق الريال، كما تُنقل عبر قنوات TV 2 SPORT PREMIUM 2 HD , BEIN SPORTS HD 1 , DAZN LA LIGA , C MORE FOTBALL.

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ريال مدريد وإلتشي

وقبل المباراة، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إلتشي فيتواجد في المركز العشرين والأخير برصيد 9 نقاط.

يذكر أن ريال مدريد كان هزم إلتشي في لقاء الدور الأول بـ الدوري الإسباني بثلاثية دون رد.

ريال مدريد ضد إلتشي

وكان ريال مدريد فاز بلقب كأس العالم للأندية مساء السبت الماضي، بعد الفوز على نادي الهلال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أُقيمت في مدينة الرباط المغربية.

وحقق الريال اللقب الخامس له في بطولة كأس العالم للأندية حيث فاز بالبطولة أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018 و 2022.

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