موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء غدٍ مباراة ضمك ضد النصر في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضمك ضد النصر

وتنطلق المباراة غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة كما تنقل عبر قناة SSC وتطبيق SHAHID.

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة الغد، يتواجد أصفر الرياض في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، أما نادي ضمك فيتواجد في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

جدير بالذكر أن البرازيلي تاليسكا سيغيب عن فريقه في 5 مباريات مقبلة، بعدما أعلن النادي أمس الخميس خضوعه لبرنامج علاجي سيستمر لمدة شهر في إحدى المراكز العلاجية في البرازيل.

ولن يتواجد اللاعب البرازيلي في مباريات “ضمك في دوري روشن، الباطن في دوري روشن، الاتحاد في دوري روشن، أبها في كأس الملك، أبها في دوري روشن”.

وتُقام مباراة النصر وضمك غدًا السبت بالجولة الـ18 في دوري المحترفين، مباراة الباطن تنطلق يوم 3 مارس في الدوري، مباراة الاتحاد يوم 9 مارس في الدوري، مباراة أبها يوم 14 مارس في كأس الملك، مباراة أبها في الدوري يوم 18 مارس”.