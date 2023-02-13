موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الاثنين، مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وستقام المباراة مساء اليوم على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة كما تُنقل عبر قنوات BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, SKY SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS CONNECT.
وسيكون تشكيل ليفربول المتوقع مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، أرنولد، ماتيب، جوميز، روبيرتسون، كيتا، فابينيو، هندرسون، محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز”.
أما تشكيل إيفرتون المتوقع فسيكون مكونًا من: “جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كولمان، كودي، تاركوفسكي، ميكولينكو، ماكنيل، ديكوري، جايا، أونانا، إووبي، نبيل موباي”.
وكانت مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي انطلقت أول أمس السبت، بتعادل بين تشيلسي وويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وتعادل بين آرسنال وبرينتفورد بهدف لكل فريق، وفوز فولهام على نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليستر سيتي على توتنهام برباعية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع نادي نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق.
وفاز مانشستر يونايتد أمس الأحد على نادي ليدز يونايتد بهدفين دون رد، وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 3/ 1.