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موعد مباراة مان يونايتد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ صباحاً
موعد مباراة مان يونايتد ضد برشلونة والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباراة مان يونايتد ضد برشلونة، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مان يونايتد ضد برشلونة

وتنطلق المباراة على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة وتُنقل عبر قناة BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM و SKY SPORT CALCIO 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , RMC SPORT 1 , MAX SPORT 3 HD , MATCH TV.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى يوم الخميس الماضي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر مباراة مان يونايتد ضد برشلونة، بدأت الإثارة حيث سجل برشلونة الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

بيدري لاعب نادي برشلونة

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.

برشلونة ضد مان يونايتد - مانشستر يونايتد ضد برشلونة

وسيغيب عن مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم الخميس، اللاعب الإسباني بيدري بعد أن أُصيب في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد كان تُوج ببطولة الدوري الأوروبي في عام 2017 بعد الفوز على نادي أياكس أمستردام الهولندي في المباراة النهائية.

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