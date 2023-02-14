Icon

مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون Icon تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء  Icon حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي Icon مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا Icon ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها Icon ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام Icon إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو Icon ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا Icon وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين Icon الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ذهاب دور ثمن النهائي

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023 غدًا الأربعاء بإقامة مباراتين.

وسيلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي في ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , BT SPORT 1 HD , ELEVEN SPORTS 2 HD PORTUGAL.

قد يهمّك أيضاً
Img

حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي

Img

الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر أبشر في ليب 23

أما مباراة كلوب بروج البلجيكي فسوف تُقام ضد بنفيكا البرتغالي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جان برايدال في بلجيكا كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 3 HD PREMIUM , BT SPORT 2 HD , SKY SPORT FOOTBALL ITALIA, BEIN SPORTS HD 3 ENGLISH.

مباراتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

وتبدأ اليوم الثلاثاء مباريات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتي ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني.

وستقام مباراة ميلان ضد توتنهام هوتسبير اليوم في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سان سيرو في إيطاليا وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , SKY SPORT UNO ITALIA.

أما مباراة باريس سان جيرمان ضد البايرن فتُقام في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا وتُنقل عبر قنوات SKY SPORT FOOTBALL ITALIA , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب