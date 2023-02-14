موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023 غدًا الأربعاء بإقامة مباراتين.

وسيلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي في ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , BT SPORT 1 HD , ELEVEN SPORTS 2 HD PORTUGAL.

أما مباراة كلوب بروج البلجيكي فسوف تُقام ضد بنفيكا البرتغالي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جان برايدال في بلجيكا كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 3 HD PREMIUM , BT SPORT 2 HD , SKY SPORT FOOTBALL ITALIA, BEIN SPORTS HD 3 ENGLISH.

مباراتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

وتبدأ اليوم الثلاثاء مباريات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتي ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني.

وستقام مباراة ميلان ضد توتنهام هوتسبير اليوم في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سان سيرو في إيطاليا وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , SKY SPORT UNO ITALIA.

أما مباراة باريس سان جيرمان ضد البايرن فتُقام في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا وتُنقل عبر قنوات SKY SPORT FOOTBALL ITALIA , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.