موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية صحفي تركي قطع ذراعه ليخرج من تحت الأنقاض! استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات
تُستكمل مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين.
المباراة الأولى ستكون بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي وتنطلق في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , MATCH FOOTBALL 1 , TV3 DANMARK ,BEIN SPORTS 1 FR , SPORT 2 HUNGARY.
المباراة الثانية ستكون بين فريقي لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وتنطلق في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة اليوم، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORT 1 ITALIA , BEIN 4 K HDR.
وفي مباراتي أمس الثلاثاء، فاز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي في إنجلترا بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز نابولي الإيطالي على آينتراخت فرانكفورت الألماني في ألمانيا بهدفين دون رد.
وكان ريال مدريد تُوج بنسخة دوري الأبطال العام الماضي بعد الفوز على ليفربول في النهائي بنتيجة هدف دون رد يوم السبت 28 مايو الماضي في مباراة أُقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.