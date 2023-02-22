موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين.

دوري أبطال أوروبا

المباراة الأولى ستكون بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي وتنطلق في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , MATCH FOOTBALL 1 , TV3 DANMARK ,BEIN SPORTS 1 FR , SPORT 2 HUNGARY.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وتنطلق في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة اليوم، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SKY SPORT 1 ITALIA , BEIN 4 K HDR.

نتيجة مباراتي أمس

وفي مباراتي أمس الثلاثاء، فاز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي في إنجلترا بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز نابولي الإيطالي على آينتراخت فرانكفورت الألماني في ألمانيا بهدفين دون رد.

وكان ريال مدريد تُوج بنسخة دوري الأبطال العام الماضي بعد الفوز على ليفربول في النهائي بنتيجة هدف دون رد يوم السبت 28 مايو الماضي في مباراة أُقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.