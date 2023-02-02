موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن

تُستكمل غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتين.

دوري روشن

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الفتح والنصر وتنطلق في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي الاتفاق والعدالة وتبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفي سياق آخر، تبدأ مباريات اليوم في الجولة الـ15، بمواجهة أبها ضد الخليج عند الساعة الرابعة مساء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الشباب ضد ضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره التعاون.

وكانت منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، قد انطلقت بمواجهة الرائد ضد الهلال، يوم 10 يناير، نظرًا لانشغال الزعيم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.