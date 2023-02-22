موعد مباراتي الخميس في دوري روشن

يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا الخميس مباراتي افتتاح الجولة الـ18 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والفيحاء وتنطلق في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين فريقي الاتحاد والرائد وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباراتي غدًا الخميس، يتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.