صحفي تركي قطع ذراعه ليخرج من تحت الأنقاض! استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات موعد مباراتي الخميس في دوري روشن رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح
يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا الخميس مباراتي افتتاح الجولة الـ18 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والفيحاء وتنطلق في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين فريقي الاتحاد والرائد وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وقبل انطلاق مباراتي غدًا الخميس، يتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة.
ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.