Icon

5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر Icon الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” Icon موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال Icon أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا Icon متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ Icon عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية Icon ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي Icon إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا Icon الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا Icon ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ18

موعد مباراتي السبت في دوري روشن

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
موعد مباراتي السبت في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تُختتم مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الباطن والاتفاق وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

المباراة الثانية بين فريقي ضمك والنصر وتنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة بإقامة مباراتين.

الباطن والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والوحدة وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العدالة والخليج وتبدأ في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب دوري روشن

وبعد تعادل التعاون مع الفيحاء والاتحاد مع الرائد، يتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة

الرياضة
4 نصائح قبل شراء عقار جديد
السعودية اليوم

4 نصائح قبل شراء عقار جديد

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة
السعودية اليوم

إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره
السعودية اليوم

الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر...

السعودية اليوم
فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم
صحة وطب‎

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط...

صحة وطب‎
شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له
مشاهير

شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب...

مشاهير
الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل
آخر الاخبار

الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان...

آخر الاخبار