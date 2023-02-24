موعد مباراتي السبت في دوري روشن

تُختتم مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الباطن والاتفاق وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

المباراة الثانية بين فريقي ضمك والنصر وتنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والوحدة وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العدالة والخليج وتبدأ في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب دوري روشن

وبعد تعادل التعاون مع الفيحاء والاتحاد مع الرائد، يتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.