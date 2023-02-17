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في ختام مباريات الجولة الـ17

موعد مباراتي السبت في دوري روشن

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
موعد مباراتي السبت في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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تُختتم مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة مباراتين.

مباراتا السبت

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والباطن وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الخليج وضمك وتنطلق في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.

وفي مباراتي اليوم، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.

الخليج والرائد - دوري روشن
الخليج

ترتيب دوري روشن

ويتواجد نادي النصر في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه كل من الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

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