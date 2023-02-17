موعد مباراتي السبت في دوري روشن

تُختتم مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة مباراتين.

مباراتا السبت

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والباطن وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الخليج وضمك وتنطلق في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.