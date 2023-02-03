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موعد مباراتي الغد في ختام الجولة الـ15 بـ دوري روشن

2023-02-03 الساعة 9:04
موعد مباراتي الغد في ختام الجولة الـ15 بـ دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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تُختتم غدًا السبت، الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الطائي والاتحاد وتنطلق في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

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التعادل الإيجابي عنوان مباراة الفتح ضد النصر

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الفيحاء والوحدة وتُقام في الثامنة والنصف من مساء الغد بتوقيت المملكة.

نجم الفيحاء باولينيو
باولينيو لاعب الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

مباريات الجولة الـ15 بـ دوري روشن

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، تعادل النصر مع الفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما تُقام حاليًّا مباراة الاتفاق والعدالة.

يذكر أن فوز نادي الاتحاد على الطائي غدًا، سيجعل العميد في الصدارة مع ناديي النصر والشباب.

الوحدة والطائي

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