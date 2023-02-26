Icon

موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا Icon تنبيه لأهالي الطائف: أمطار متوسطة حتى التاسعة من مساء غد Icon حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا Icon خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن Icon أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام Icon ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل Icon زوج يقطع أوصال زوجته ويوزعها على حديقة بفرنسا Icon أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم Icon لقطة مؤلمة لشاهد قبر طفلة سورية قتلها الزلزال Icon جماهير الهلال تحتفل بالتأهل خارج ملعب الثمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مرحلتي الذهاب والإياب

موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

ستقام مباراة الهلال وأوراوا الياباني في مرحلتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد تأهل الهلال للنهائي بعد فوزه الكبير على الدحيل القطري اليوم بنتيجة 7-0.

الهلال وأوراوا

وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.

ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021.

نادي أوراوا الياباني

اللقاء يتجدد بعد 4 سنوات

ويُعد لقاء نهائي نسخة 2022 بين الفريقين هو تكرارًا لنهائي نسخة 2019، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريلو، وفي اليابان فاز الهلال بثنائية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز.

الهلال السعودي

وسجل نادي الهلال أكبر نتيجة في تاريخ مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري بسباعية دون رد مساء اليوم، كما نجح الأزرق في الوصول لنهائي البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل ضد الهلال كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم