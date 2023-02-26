موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ستقام مباراة الهلال وأوراوا الياباني في مرحلتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد تأهل الهلال للنهائي بعد فوزه الكبير على الدحيل القطري اليوم بنتيجة 7-0.

الهلال وأوراوا

وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.

ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021.

اللقاء يتجدد بعد 4 سنوات

ويُعد لقاء نهائي نسخة 2022 بين الفريقين هو تكرارًا لنهائي نسخة 2019، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريلو، وفي اليابان فاز الهلال بثنائية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وسجل نادي الهلال أكبر نتيجة في تاريخ مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري بسباعية دون رد مساء اليوم، كما نجح الأزرق في الوصول لنهائي البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل ضد الهلال كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.