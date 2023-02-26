موعد مباراتي الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا تنبيه لأهالي الطائف: أمطار متوسطة حتى التاسعة من مساء غد حقنة هتلر لعلاج البرد تقتل شابًا مصريًا خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن أمالا تطلق أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام ثنائية تُهدي مانشستر يونايتد كأس الرابطة على حساب نيوكاسل زوج يقطع أوصال زوجته ويوزعها على حديقة بفرنسا أسبوعان على بدء موسم عقرب الدسم لقطة مؤلمة لشاهد قبر طفلة سورية قتلها الزلزال جماهير الهلال تحتفل بالتأهل خارج ملعب الثمامة
ستقام مباراة الهلال وأوراوا الياباني في مرحلتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022، وذلك بعد تأهل الهلال للنهائي بعد فوزه الكبير على الدحيل القطري اليوم بنتيجة 7-0.
وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.
ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021.
ويُعد لقاء نهائي نسخة 2022 بين الفريقين هو تكرارًا لنهائي نسخة 2019، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله البيروفي أندري كاريلو، وفي اليابان فاز الهلال بثنائية دون رد أحرزها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز.
وسجل نادي الهلال أكبر نتيجة في تاريخ مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري بسباعية دون رد مساء اليوم، كما نجح الأزرق في الوصول لنهائي البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.
وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل ضد الهلال كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.