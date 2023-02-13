موعد مباراتي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية غدًا الثلاثاء بداية مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023.
وستقام مباراة ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سان سيرو في إيطاليا وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , SKY SPORT UNO ITALIA.
أما مباراة الغد الثانية في دوري أبطال أوروبا فسوف تكون بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وتُقام في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا وتُنقل عبر قنوات SKY SPORT FOOTBALL ITALIA , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.
وأصبح اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مهددًا بالغياب عن مواجهة نادي بايرن ميونخ غدًا في ملعب حديقة الأمراء.
وكان مبابي أُصيب في مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه في الدوري الفرنسي، حيث قال الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان: إن مبابي تعرض لإصابة في الركبة، دون الكشف عن بقية التفاصيل.
يذكر أن مبابي كان أهدر ركلتي جزاء خلال دقيقتين في المباراة، حيث سدد الأولى وأهدرها فتمت إعادتها ليهدرها مرة أخرى.