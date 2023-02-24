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بعد إجراء قرعة الدور اليوم الجمعة

موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
موعد مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباريات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بداية من الخميس بعد المقبل بعد الكشف عن نتائج قرعة دور الـ16 ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

دوري المؤتمر الأوروبي

وتُقام مباريات “لاتسيو الإيطالي ضد ألكمار الهولندي، بازل السويسري ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، أندرلخت البلجيكي ضد فياريال الإسباني، فيورنتينا الإيطالي ضد سيفاس سبور التركي، جينت البلجيكي ضد إسطنبول باشاك شهير التركي، ليخ بوزنان البولندي ضد بورجوردين السويدي، آيك لارنكا القبرصي ضد ويست هام يونايتد الإنجليزي، شيريف يتراسبول المولدوفي ضد نيس الفرنسي”، الخميس بعد المقبل يوم 9مارس المقبل.

بينما تقام مباريات العودة يوم 16 مارس بعدها بأسبوع من أجل تحديد المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة.

كأس دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

وفي وقت سابق، تردد مؤخرًا أن نادي برشلونة الإسباني سوف يشارك في قرعة دوري المؤتمر الأوروبي التي أُقيمت اليوم الجمعة.

برشلونة لا يمكنه المشاركة

وكان برشلونة ودع مسابقة الدوري الأوروبي أمس بعد الخسارة أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في إياب دور خروج المغلوب، حيث تردد أن برشلونة سيهبط للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر بعد هبوطه من بطولة دوري أبطال أوروبا للمشاركة في الدوري الأوروبي ولكن برشلونة لا يمكنه المشاركة.

السبب يعود إلى أن برشلونة انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد توديعه لدوري الأبطال، ولم يكن مشاركًا من الأساس في بطولة اليورباليج منذ بداية الموسم الحالي، وبالتالي بعد توديعه لبطولة اليورباليج لا يمكنه المشاركة في دوري المؤتمر.

والمشاركون في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يكونون قد هبطوا من مرحلة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي وهو ما لا يتفق مع وضع نادي برشلونة.

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