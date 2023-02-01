موعد محاكمة قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

أكد عمُّ المبتعث المغدور به في أميركا الوليد الغريبي، أن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

اعتراف المتهمة

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز، البالغة من العمر 19 عاماً، بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وذكر سعد الغريبي، في تصريحات للعربية أن القاتلة، بحسب ما أدلت به أثناء الاستجواب، أنها طلبت منه المساعدة بنقل أغراضها، فعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

تفاصيل الجريمة

وكانت جريمة مقتل الغريبي قد وقعت يوم الاثنين الموافق 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.

وأعلن مساعد الغريبي، عم المبتعث السعودي المقتول في أمريكا، أن جثمان الراحل وصل إلى المملكة، في حين تمت الصلاة عليه أمس الاثنين، لتقام بعدها مراسم الدفن.