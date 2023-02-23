موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس

وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب بعمل بطولي في أحد المقاهي بالمملكة؛ حيث أنقذ طفلًا من الاختناق.

وبين الفيديو أن الطفل تعرض لغصة بسبب تناول قطعة كيك كبيرة، ولم يستطع التنفس وكاد يموت لولا تدخل الشاب في الوقت المناسب، ذلك أثناء الاحتفال بيوم التأسيس.

قدم الإسعافات الأولية

بدوره، قام الشاب فورًا بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للطفل حتى تمكن من استعادة التنفس، حيث قام بالضغط على بطنه مستخدمًا كلتا يديه وبقوة.

وبين الفيديو في النهاية الطفل وهو قد استعاد عافيته تمامًا وبدا بشكل طبيعي بعد أن تمكن الشاب من إنقاذه.