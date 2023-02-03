موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة

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وثقت لقطات موقفًا خطيرًا تشهده بعض شوارع المملكة، تتمثل في عبور المواطنين للطريق السريع بدون حذر؛ مما قد يتسبب في وقوع حوادث.
ونشر الحساب الرسمي لـ طرق المملكة على موقع “تويتر” فيديو يوثق لقطات لعبور مواطنات لطريق نجران- طريق الملك سعود خصوصًا نهاية الأسبوع لوجود مجمعات وحديقة على طرفي الطريق.
وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور عن الغرامة التي تصدر بشأن عبور المشاة للطرق السريعة وأكدت أنه يُعد مخالفة مرورية.
وقالت المرور من خلال إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: “عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية عقوبتها غرامة مالية ما بين 1000 إلى 2000 ريال”.
وأضافت أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.